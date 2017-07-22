Медведев изменил категорию земельного участка для заповедника «Шайтан-Тау»

Оренбург, , 10:39 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение об изменении категории земельных участков для заповедника «Шайтан-Тау» в Оренбургской области. Соответствующий документ опубликован сегодня, 22 июля, на официальном сайте правительства РФ.

«Подписанным распоряжением земли лесного фонда общей площадью 6726 гектаров переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для образования государственного природного заповедника «Шайтан-Тау», — сказано в распоряжении.

Напомним, речь идет о Государственном природном заповеднике «Шайтан-Тау», который был образован в октябре 2014 года на севере Кувандыкского района Оренбургской области, на территории одноимённого хребта Южного Урала.

Площадь охраняемой территории составляет 6726 гектаров.

Главной целью создания заповедника является сохранение дубравной лесостепи, лучшей по степени сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала, а также важных мест обитания редких видов растений и животных.