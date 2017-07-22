Узбекистан утвердил соглашение с КНР об автомобильном сообщении

Ташкент, , 09:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об утверждении соглашения между правительствами Узбекистана и Китая о международном автомобильном сообщении, передаёт 21 июля пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, данное соглашение было подписано 12 мая 2017 года в Пекине.

Президент поручил Министерству иностранных дел Узбекистана направить китайской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного документа.

«Кабинету министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств после вступления в силу данного международного договора в установленном порядке обеспечить контроль за выполнением обязательств Республики Узбекистан», — говорится в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику был подписан ряд двусторонних документов по перспективным направлениям сотрудничества. В частности, подписаны межправительственные соглашения о техническом сотрудничестве, международном автомобильном сообщении, об обмене межправительственными нотами о финансировании проектов по повышению качества образования в общеобразовательных школах, оснащению сферы здравоохранения современным медоборудованием.

Напомним, Китай является ведущим торговым партнером Узбекистана — в 2016 году товарооборот между странами составил $4,2 миллиарда.