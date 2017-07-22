Бывший пресс-секретарь Белого дома объяснил свой уход из администрации

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Теперь уже бывший пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер объяснил мотивы своего ухода из администрации Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал накануне, 21 июля, в интервью Fox News.

По словам Спайсера, после некоторых раздумий он сам предложил президенту Дональду Трампу взять на его место Энтони Скарамуччи и Сару Сандерс. Спайсер подчеркнул, что такое его решение будет наилучшим образом служить интересам администрации.

«Дональд Трамп хотел привести новых людей, чтобы наладить работу в сфере коммуникаций, и после обдумывания я рекомендовал президенту дать Энтони Скарамуччи и Саре Сандерс чистый путь для начала работы», — сказал Спайсер.

Он отметил, что Трамп понял, что сделанное им предложение исходит из интересов администрации.

Что касается своих ближайших планов, то Спайсер собирается посвятить себя семье.

Напомним, 21 июля президент Трамп утвердил отставку Спайсера. Новым пресс-секретарём Белого дома назначена Сара Сандерс. Энтони Скарамуччи занял пост директора Белого дома по коммуникациям.

По поводу отставки Спайсера, Трамп заявил, что у его бывшего подчинённого светлое будущее.

Сара Сандерс назвала Спайсера «настоящим другом и наставником».