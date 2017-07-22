Польский Сенат принял законопроект о судебной реформе

Варшава, , 08:12 — REGNUM Верхняя палат парламента Польши — Сенат — одобрила предложенный правящей партией «Закон и справедливость» план судебной реформы. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство Reuters.

Напомним, 20 июля польский сейм (нижняя палата парламента) одобрил данный законопроект большинством голосов.

При этом крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» и ряд других оппозиционных сил считают, что судебная реформа, которую затеяла партия «Закон и справедливость», приведет к тому, что независимость судебной системы в Польши от политических властей будет уничтожена.

Теперь этот законопроект был одобрен Сенатом Польши. Далее законопроект попадёт на подпись президенту, после чего приобретёт силу закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия уже выразила крайнюю обеспокоенность проводимой в Польше судебной реформой. В ЕК заявили, что в случае принятия в Польше всех законов, которые реформируют судебную систему, против Варшавы будут введены санкции.

Евробюрократы указывают, что польская судебная реформа входит в противоречеи с законодательством Европейского союза. Если Польша довдедёт её до конца, то она может быть лишина права голоса в Совете Евросоюза.