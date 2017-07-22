Рогозин собрался ехать в Молдавию на мотоцикле

Москва, , 07:41 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию со своим предстоящим визитом в Молдавию. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 22 июля, на своей странице в Facebook.

Напомним, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) официально запретило российскому вице-премьеру прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту военного самолёта Воздушно-космических сил России.

Откуда у МИДЕИ появилась информация о том, что Рогозин якобы собирается лететь в Молдавию на российском военном самолёте неизвестно.

Президент Молдавии Игорь Додон, к которому и должен прилететь Рогозин, осудил решение МИДЕИ.

«Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолёт Министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов», — сказал молдавский президент.

Он подчеркнул, что тем не менее ждёт Рогозина в Кишинёве и планирует провести с ним встречу.

Сам Рогозин назвал полной чушью информацию о том, что он собирается лететь в Кишинёв на борту самолёта ВКС России.

Он также предложил властям Молдавии выбор транспортного средства, на котором он может прибыть в эту страну.

«Премьер Молдавии считает, что «Рогозин не должен прилетать на военном самолёте». Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл?» — написал Рогозин в своём Facebook.