СМИ: Сешнс обсуждал с послом России предвыборную кампанию Трампа

Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Нынешний генпрокурор США Джефф Сешнс, будучи советником в предвыборном штабе Дональда Трампа, обсуждал предвыборную кампанию российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет газета The Washington Post.

Ссылаясь на анонимные источники, издание утверждает, что разведкой США якобы были перехвачены два разговора Сешнса и Кисляка, в ходе которых «по существу» обсуждалась позиция Дональда Тампа в отношении России.

Также источники заявили, что российский дипломат и советник штаба Трампа рассматривали перспективы отношений Москвы и Вашингтона, при этом затрагивая «имеющие значение для России» направления политики Белого дома.

Напомним, 19 июля Дональд Трамп в интервью газете The New York Times выразил сожаление о назначении Джеффа Сешнса на должность генпрокурора из-за его решения взять самоотвод в расследовании дела о «российском вмешательстве».

«Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался, то он должен был предупредить меня об этом перед вступлением в должность, и я выбрал бы кого-нибудь другого», — заявил Трамп, отметив, что решение генпрокурора было «очень нечестным по отношению к президенту».

Как передавало ИА REGNUM, в начале года советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, не проработав и месяца, был вынужден уйти в отставку из-за информации о его встрече с послом России Сергеем Кисляком, на которой обсуждались антироссийские санкции.

Вскоре аналогичная угроза нависла и над Сешнсом: его обвинили в том, что в анкете при вступлении в должность генпрокурора в январе 2017 года он не указал факт встречи с российским послом. Сешнс на тот момент был сенатором и встреча носила рутинный характер.

В результате давления Джефф Сешнс в марте решил взять самоотвод в расследованиях, касающихся возможных связей Дональда Трампа с Россией. Расследование «российского дела» в настоящее время ведёт назначенный Минюстом США специальный прокурор — бывший директор ФБР Роберт Мюллер.