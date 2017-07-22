Трамп грозит Ирану последствиями за задержания граждан США

Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «серьёзными последствиями» за незаконное, по мнению Вашингтона, задержание американских граждан на территории других государств. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп готов обеспечить новые и серьёзные последствия для Ирана, если все незаконно содержащиеся под стражей не будут освобождены и возвращены», — говорится в сообщении.

Как утверждают в Вашингтоне, Иран «на протяжении сорока лет использовал задержания и захват заложников в качестве инструмента государственной политики», и это «практика, продолжающаяся и по сей день».

Сообщается, что Соединённые Штаты, в частности, требуют от Ирана освобождения «Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Барака Обамы, а также всех американцев, незаконно находящихся под стражей в Иране».

Напомним, 18 июля стал известно, что США ввели новые санкции против Ирана. В чёрный список были дополнительно внесены 18 физических и юридических лиц, подозреваемых властями США в связях с иранской ракетной программой.

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