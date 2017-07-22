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Активистку, нарушившую встречу Порошенко и Лукашенко, допросила полиция

Политика

Уголовного производства в отношении девушки пока не открыто

Киев, 22 июля 2017, 02:21 — REGNUM  Активистка движения Femen, попытавшаяся сорвать переговоры президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве была доставлена на допрос в полицию, передают «Известия».

Как сообщили в киевской полиции, уголовного производства в отношении девушки на данный момент не открыто.

Как передавало ИА REGNUM, днём 21 июля церемонию подписания украинско-белорусских документов, на которой присутствовали Пётр Порошенко и Александр Лукашенко, попыталась сорвать полуголая чернокожая женщина.

Активистка выкрикивала лозунг «Жыве Беларусь!», который также был написан на её теле.

Охранасработала чётко и прорваться к главам государств полуголой женщине не удалось. Вскоре женщину выволокли из зала.

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