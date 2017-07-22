Пентагон считает, чо лидер ИГ* аль-Багдади не был убит

Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади может быть по-прежнему жив, передаёт агентство Reuters.

«Я полагаю, что он жив, и я изменю свое мнение, когда буду знать, что мы убили его. Мы продолжаем охоту на него, предполагая, что он всё еще находится в живых», — сказал Мэттис.

Напомним, в начале июня министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путина, что аль-Багдади был уничтожен 28 мая в результате удара российской авиации в пригороде Ракки.

По данным Минобороны Росии, в ходе операции 28 мая самолётами Су-35С и Су-34 был нанесён удар по командному пункту, где проходило совещание лидеров террористической группировки.

Позднее иранская государственная телерадиокомпания IRIB обнародовала фотографии, на которых запечатлён аль-Багдади и похожий на него мёртвый мужчина.

Между тем, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают подтверждением информации о гибели лидера группировки. По его словам, в настоящее время поступает противоречивая информация, которая проверяется российскими спецслужбами.

Отметил, что ранее уже неднократно появлялись сообщения со смерти аль-Багдали, которые затем не находили подтверждения.