Безопасность на выборах в Венесуэле обеспечат более 230 тысяч военных

Каракас, , 01:06 — REGNUM Для обеспечения порядка во время выборов в Конституционную ассамблею Венесуэлы будет задействовано 232 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, передаёт Globovision.

«Мы будем защищать венесуэльский народ и его право голоса. Наша задача — оберегать этот процесс и реагировать на всё, что может произойти», — заявил Лопес.

Он отметил, что на территории страны продолжают действовать вооружённые группы, выполняющие указания оппозиции.

«Мы сообщали о 269 военнослужащих, раненных твёрдыми предметами. Откуда этоисходит? От мирных и насильственных манифестаций, которые мировые СМИ не замечают», — подчеркнул министр.

Напомним, на 30 июля в Венесуэле назначены выборы в Конституционную ассамблею — орган, который будет исполнять функции учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту и сможет вносить изменения в конституцию страны.

16 июля в Венесуэле состоялся инициированный оппозицией «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Конституционную ассамблею и инициированным презиентом Николасом Мадуро изменениям в конституцию.

Как было объявлено, в голосовании приняли участие более 7 млн человек (численность населения Венесуэлы — около 31 млн человек), из которых 98,4% сказали «нет» намерениям Николаса Мадуро.

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