МИД РФ призвал к неукоснительному соблюдению соглашения по атому с Ираном

Москва, , 00:26 — REGNUM Москва призывает всех участников соглашения с Ираном по атому к неукоснительному соблюдению достигнутых договорённостей. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшегося 21 июля в Вене заседания Совместной комиссии «шестерки» и Ирана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С российской стороны была подчёркнута важность неукоснительного соблюдения всеми участниками духа и буквы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также резолюции Совета безопасности ООН 2231, в том числе в части, касающейся отмены односторонних санкций против Ирана», — говорится в сообщении.

По мнению российской стороны, «любые действия, идущие вразрез с этим принципом, подрывают устойчивость СВПД и наносят ущерб международному экономическому взаимодействию».

«Вновь подтверждена безусловная поддержка СВПД, подчёркнута готовность предпринимать все необходимые меры с целью эффективной реализации договорённостей, которые отвечают интересам всего международного сообщества», — сообщают в МИД.

Напомним, Иран и шестёрка международных посредников (постоянные члены Совета безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия) в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы вокруг иранской ядерной программы.

В соответствии с подписанным в Вене Совместным всеобъемлющим планом действий Тегеран обязался свернуть разработку ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. Запад и ООН, в свою очередь, обязались снять с Ирана все экономические, финансовые и политические санкции.

Позднее МАГАТЭ констатировало, что Иран свою часть соглашения выполнил. Санкции по линии ООН были частично сняты. Вашингтон, между тем, решил сохранить в силе часть своих односторонних санкций против Ирана для сохранения рычагов давления на республику.

18 июля стал известно о намерении администрации США ввести новые санкции против Иранав связи с развитием ракетной программы и «враждебной деятельностью» страны в регионе.