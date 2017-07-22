СМИ: Лондон разрешал поставки оружия государствам-нарушителям прав человека

Лондон, , 23:53 — REGNUM Правительство Великобритании одобряло поставки оружия в 20 стран, им же включенных в список государств-нарушителей прав человека, сообщает газета The Independent, ссылаясь на данные Движения против торговли оружием (CAAT).

По информации CAAT, Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало доклад под названием «Права человека и демократия», включающий в себя перечень из 30 государств, соблюдение в которых прав человека беспокоит руководство Великобритании.

Список этих государств-нарушителей включает в себя, среди прочих, Китай, Израиль, Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Почти одновременно с публикацией данного доклада британское правительство одобрило контракты на поставку различного вооружения правительствам 20 стран, включенных в этот список, на общую сумму порядка £820 млн.

«Мы не имеем возможности узнать, для каких злоупотреблений может быть использовано это оружие», — заявил журналистам пресс-секретарь CAAT Эндрю Смит.

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