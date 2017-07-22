Путин и Алиев «поищут пути решения всех сложных проблем»

Москва, , 23:40 — REGNUM В Сочи сегодня, 22 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По сообщению пресс-службы Кремля, обсуждались различные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

Рад возможности поговорить с Вами и о наших двусторонних отношениях, о том, как складывается ситуация в регионе. Она непростая, но надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем», — приветствуя гостя сказал президент России.

17 июля, газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД РФ сообщила, что Россия пытается организовать встречу между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым до конца нынешнего года.

20 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин опроверг эту информацию, заявив, что не соответствует действительности.

«Учитывая деликатность карабахской темы, хотелось бы, чтобы впредь уважаемая газета публиковала проверенную информацию и ссылалась бы не на анонимный «высокопоставленный источник в МИД России», а на официальные материалы», — подчеркнул представитель российского МИД.