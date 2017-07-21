Пушков: Кадровая чехарда в Белом доме — проблема и беда Трампа

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Принцип личных симпатий, непрофессионализм и опора Дональда Трампа на очень узкий круг людей порождают «кадровую чехарду» в Белом доме, заявил глава комиссии Совета федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков журналистам агентства RT.

По мнению Пушкова, неоднородность и нестабильность команды Трампа вызвана принципом комплектования по личным симпатиям и недостаточным уровнем профессионализма её членов.

В частности, отставка пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера во многом обусловлена его некомпетентностью и низкой квалификацией. Яркой иллюстрацией непрофессионализма Спайсера явились его странные заявления о неких центрах холокоста, якобы созданных Башаром Асадом, которого Спайсер тут же сравнил с Гитлером. И это не было единственной несуразностью в исполнении Спайсера, что и подорвало его авторитет.

Пушков отметил, что в команде Дональда Трампа есть много персонажей, пользующихся доверием президента, но не обладающих нужной квалификацией.

Кроме того, негативное влияние на формирование команды президента США оказывает политический фактор. Изначальные заявки Трампа на принципиально новые взгляды и подходы к политике оттолкнули от него значительную часть американской элиты, и в результате президент США вынужден опираться на очень узкий круг людей, что порождает нестабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 21 июля подал в отставку по причине несогласия с кадровыми решениями президента США Дональда Трампа. Новым пресс-секретарём Белого дома уже назначена бывший заместитель Спайсера Сара Сандерс.

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