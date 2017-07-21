Две группировки сирийских боевиков готовы прекратить огонь — Reuters

Дамаск, , 22:34 — REGNUM Группировки сирийских боевиков «Ахрар-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хейат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы присоединиться к режиму прекращения огня в районе города Идлиб, сообщает 21 июля агентство Reuters.

По информации агентства, источники которой не указаны, боевики группировки «Ахрар-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при этом должны оставить район пограничного пункта Баб эль-Хава на сирийско-турецкой границе и передать его под контроль гражданской сирийской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России в своем информационном бюллетене указало, что уже 228 незаконных вооруженных группировок в Сирии заявили о своей готовности выполнять условия режима прекращения боевых действий.

Стоит отметить, что 21 июля сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике планы президента США Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по обучению и вооружению так называемой сирийской оппозиции. По мнению Маккейна, отказ от этой программы сыграет на руку Москве.

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