Госдеп подтвердил запрет гражданам США ездить в КНДР

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Власти США ввели запрет на поездки американцев в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Соответствующее заявление распространила сегодня, 21 июля, пресс-служба Государственного департамента США.

Сообщается, что запрет на поездки граждан США в КНДР ввозится в связи с растущим опасением Вашингтона по поводу серьезного риска арестов американцев властями Северной Кореи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон санкционировал введение «специального географического ограничения на использование всеми американскими гражданами паспорта для поездок в Северную Корею или через нее».

Это означает, что граждане США больше не могут ездить в КНДР, так как использование паспорта в подобных поездках является незаконным.

Напомним, широкий резонанс получила история американского студента Отто Вармбиера, который с туристическим визитом посетил Пхеньян. В итоге он был осуждён властями КНДР на 15 лет тюрьмы за то, что сорвал в гостинице пропагандистский плакат.

Вармбиер провел в северокорейской тюрьме 17 месяцев, впал в кому, затем был перевезен в США, где вскоре скончался.

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