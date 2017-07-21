СМИ: Пресс-секретарем Белого дома станет заместитель уходящего Спайсера

Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Должность пресс-секретаря Белого дома займёт Сара Сандерс, ранее исполнявшая обязанности заместителя Шона Спайсера, решившего уйти в отставку, сообщает 21 июля агентство Reuters.

Стоит отметить, что Сара Сандерс уже пообещала журналистам, что они впервые с 29 июня получат возможность вести видеосъёмку брифинга президентской пресс-службы.

При этом Шон Спайсер останется на посту пресс-секретаря Белого дома до конца августа текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ухода Спайсера якобы является его категорическое несогласие с решением президента Трампа назначить на должность директора Белого дома по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

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