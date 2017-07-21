Берлин, , 22:07 — REGNUM Несмотря на то, что Турция остается партнером Германии, разведывательная деятельность Анкары на территории ФРГ вызывает обеспокоенность, заявил глава федерального ведомства по защите конституции Германии (контрразведка) Ханс-Георг Маасен, 21 июля сообщает Anadolu.

«В связи с попыткой государственного переворота прошлым летом и изменениями, произошедшими во внутренней политике Турции, наша разведслужба воспринимает Турцию не только как партнера, но и как противника в связи с попытками расширения своего влияния в Германии», — заявил Маасен.

Напомним, по данным СМИ, в результате попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек. Власти Турции обвинили мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации путча.

Около 4 тыс. сторонников Гюлена уехали из Турции в Германию и ряд других государств. Берлин отклонил просьбы Анкары о выдаче сторонников Гюлена, заявив, что они не нарушают законодательства ФРГ.

Данный отказ Германии послужил наращиванию напряженности между двумя государствами.

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