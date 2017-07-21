Авигдор Эскин, , 21:32 — REGNUM Единовременное заседание израильского Кнессета и Госдумы РФ и совместное синхронное осуждение надругательств в Польше над памятниками советским солдатам-освободителям потрясло воображение многих. Не первый год в России царит чувство осаждённой крепости почти во всех вопросах исторической памяти и исторической правды о недавнем прошлом.

И вдруг такая ярчайшая манифестация солидарности в Иерусалиме! Высказывания депутатов Кнессета поразили своей бескомпромиссностью. Сами собой разумеющиеся слова о подвиге русских солдат, о том, как именно советские воины освобождали Освенцим и всю Польшу, и о недопустимости переписывания истории и кощунственного глумления над памятью героев.

Не все обратили внимание на то, КОГДА в Польше огласили преступно узаконенное намерение сносить памятники советским солдатам. Это случилось 22 июня. Разумеется, в какой день ни принимай таких решений, они краше не станут. Но выбор даты нападения на СССР со стороны гитлеровской Германии — это воинственное кощунство.

В такие дни солидарность израильского Кнессета показалась многим лучом надежды в тесных дебрях мировой политики. Это событие на самом деле заслуживает внимания как манифестация благодарности и благородства и готовность прийти на помощь в нужное время. И хоть каждом израильтянину приятны встречные слова благодарности, мы зададимся вопросом: а стоило ли так удивляться?! Позволяю задать себе этот вопрос громогласно, поскольку сам я был причастен к этому неоспоримо выдающемуся событию.

Для прояснения смысла нашего риторического вопроса напомним о некоторых событиях недавнего прошлого.

Вспомним текст совместной российско-израильской декларации президента Израиля Шимона Переса и президента России Дмитрия Медведева от августа 2009 года:

«Еврейский и русский народы сражались на одной стороне во время Второй мировой войны, были вместе в борьбе против гитлеризма и расизма. Сотни тысяч евреев бок о бок с русскими и представителями других народов Советского Союза сражались в рядах Красной армии, которая освобождала концентрационные лагеря и лагеря смерти, сыграла жизненно важную и ключевую роль в исходе войны против нацистской Германии. Многие из этих героев Красной армии сейчас живут в России, Израиле, других государствах. Мы чтим их мужество и решимость. Никакая попытка ревизии истории не способна принизить или затушевать эти явные факты. Попытки отрицания Холокоста являются прямым оскорблением памяти всех жертв Второй мировой войны и тех, кто боролся против фашизма, попытки принизить трагедию Холокоста и вычеркнуть его из истории, а также умолчать о гибели и страданиях миллионов невинных жертв разных национальностей».

Что может быть яснее и красноречивее такого совместного заявления на высшем уровне? И почему вслед за ним не проследовало широкомасштабного сотрудничества в этом направлении между Израилем и Россией?

Вынужден констатировать с удивлением, что все акции в поддержку российской защиты исторической правды были инициированы личною мною, при полном неучастии правительства России.

Накануне выборов на Украине 36 депутатов Кнессета подписали открытое обращение к руководству этой страны, в котором выразили возмущение героизацией нацистских преступников и человеконенавистнической антисемитской волной. Сразу вслед за депутатами Кнессета группа сенаторов и конгрессменов США обратилась к властям Украины с жёстким предупреждением, включавшим прямую угрозу урезать финансирование, если глорификация нацистских преступников не прекратится. Американские протесты широко освещались украинской прессой и прямо повлияли на исход выборов там.

Четыре года назад, за полгода до начала событий кровавого Майдана, 62 депутата Кнессета (из 120) подписали воззвание к председателю Европарламента с призывом принять меры по обузданию волны антисемитизма и русофобии на Украине, а также государственной политики героизации нацизма там. В Москве не обратили внимания на то, что в Кнессете ещё тогда заговорили о русофобии. Не помнится, чтобы четыре года назад кто-то ещё поднимал тему русофобии на столь высоком уровне.

Все эти инициативы были успешно проведены безо всякого участия российских правительственных или неправительственных организаций. Вопрос не в том, почему ответственные за внешнюю политику России не оказали должной поддержке именно нам. Вопрос же стоит, почему соответствующие ведомства сами не сотрудничали в этих важнейших направлениях с Израилем и еврейской диаспорой на Западе? Как показали события последних лет на примере Украины, акты глумления над исторической памятью переходят в сожжение людей в Одессе и в артиллерийские удары до жилым кварталам Донецка.

В данной ситуации инициатива должна была исходить именно от России, поскольку для Израиля события на Украине никак не могут являться предметом первой заботы. Вся тема конфликта с Украиной отдалена от израильского сознания, сосредоточенного собственно на выживании на Ближнем Востоке. Тем не менее при обращении и побуждении израильтяне выказывают безоговорочную солидарность. К сожалению, мы видим, что Россия сделала за эти годы необъяснимо и непростительно мало для разоблачения чудовищных действий властей Украины, направленных на восхваление и обожание худших из известных исчадий вселенского зла.

Пример работы с Израилем указывает не на успехи российской политики, а на то, что можно было сделать в десятки раз больше.

Более года назад я представил и Совету Федераций, и Госдуме предложения о разных возможных совместных акциях с Кнессетом Израиля по увековечению подвига воинов-освободителей и против кощунников, глумящихся и насаждающих ненависть. Несомненно, следует особо поблагодарить председателя Совета Федераций, председателя Госдумы, а также глав комитетов по иностранным делам в обоих законодательных институтах. Отблагодарив, надлежит обратиться к российским государственным ведомствам со словами, что действовать и можно, и необходимо!