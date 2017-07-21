Мнение: В 2023 году Киргизию ждет серьезный кризис

Бишкек, , 21:21 — REGNUM «Гораздо интереснее, кто станет президентом Киргизии в 2023 году, а не в нынешнем 2017», — сказал политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM новые подробности борьбы за пост главы государства.

Политолог отмечает, что текущие выборы президента, вопреки всем пессимистичным прогнозам, обещают пройти мирно.

«Бишкек создал все условия для того, чтобы выборы прошли спокойно. Это будет первый случай в истории независимой Киргизии, когда избранный президент передаст власть мирным путем (президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев бежали из страны в 2005 и 2010 годах в результате переворотов — прим. ИА REGNUM ). Его преемник будет занимать должность шесть лет и без права переизбрания», — напоминает Сариев.

Эксперт считает, что в «предвыборной чехарде все упускают один очень важный момент».

«Хочется верить, что в политический жизни Киргизии наступила стабильность и страну больше не потрясут трагедии, как в 2005 и в 2010 годах. Но от экономических потрясений нас никто не сохранит. И один из серьезных кризисов в Киргизии примерно совпадает с началом работы нового президента в 2023 году», — уверен политолог.

Марс Сариев пояснил, что приблизительно в это время, при сохранении нынешних условий, наступит очередной пик выплат государственного долга Китаю. КНР — самый серьезный кредитор Киргизии, на май 2017 году внешний долг составил $3,87 млрд. Бишкек должен Экспортно-импортному банку КНР — $1,56 млрд. Это почти 40,5% от всего внешнего госдолга Киргизии.

«Китай не спишет нам госдолг, как это сделала Россия. Пекину выгодна финансовая зависимость Киргизии, они хотят чтобы мы завязли в долгах окончательно и бесповоротно», — говорит Сариев.

Он уверен, что оптимальным решением было бы максимально сократить количество китайских кредитов на проекты в стране.

На вопрос, может ли Бишкек заранее предпринять какие-то меры, чтобы не допустить зависимости от Китая политолог ответил, что «это маловероятно».

«Не будет говорить о будущих проектах пока они остаются только на бумаге и находится только на стадии задумки. Не будем говорить о перспективах рынка ЕАЭС, так как это тоже пока очень смутное будущее. Поговорим о том, что есть сейчас. У нас есть рудник «Кумтор». Он вносит значительный вклад в бюджет страны. По-хорошему, надо было деньги, полученные от разработки рудника вкладывать в развитие страны», — подчеркнул политолог.

Вместо этого, по мнению Сариева, все доходы в Киргизии «проедались», а аппетиты росли.

«Что будет со страной, когда золото на руднике закончится? У нас больше нет похожего проекта, а глядя на неизменное потребительское отношение к инвесторам и не будет. Бишкеку нужно предпринимать какие-то действия уже в ближайшее время. В противном случае, страну через пять-семь лет ждет очередной экономический провал», — подчеркивает Сариев.