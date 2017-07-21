В Египте ликвидировали двух подозреваемых в терроризме

Каир, , 20:58 — REGNUM Силы безопасности Египта ликвидировали двух человек, подозреваемых в участии в террористической группировке «Хасм», заявили в МВД Египта, 21 июля сообщает Reuters.

Боевики были ликвидированы в результате перестрелки в провинции Эль-Файюм, в 60 километрах к югу от Каира. Представители правоохранительных органов считают, что подозреваемые были причастны к недавней террористической атаке.

20 июля в провинции Эль-Файюм в результате нападения террористов погиб один полицейский, еще трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Напомним, движение «Хасм» появилось в 2016 году. Боевики этого движения совершили несколько атак на силы безопасности Египта.

«Хасм» считается боевым крылом международной религиозной структуры «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признанной властями Египта в 2013 году террористической организацией.

В то же время «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают, что они связаны с «Хасм».

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