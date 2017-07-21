Додон обманул Гагаузию: в смешанной системе Молдавии нет квоты для гагаузов

Комрат, Молдавия, , 20:37 — REGNUM Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах разочарована тем, что парламент Молдавии при утверждении смешанной избирательной системы не предоставил квоту для Гагаузии. Как заявила Влах на своей странице в Facebook, «еще одно обещание молдавских политиков, данное в Гагаузии, не исполнено», передает корреспондент ИА REGNUM.

«В очередной раз чаяния жителей нашего региона были проигнорированы. Сожалею, что позицию депутата Федора Гагауза, воздержавшегося от голосования, не разделили другие депутаты — выходцы из Гагаузии», — отметила Влах.

Стоит отметить, что на официальном сайте башкана Гагаузии, как и на ее персональном сайте, никакого заявления по этому поводу не появилось.

То, что в проекте избирательной системы социалистов и демократов гагаузам будет предоставлена квота, обещали президент Молдавии социалист Игорь Додон и один из лидеров Демпартии депутат Сергей Сырбу. Причем Додон делал это неоднократно, в том числе непосредственно на встрече с Влах.

Отказ парламента Молдавии предоставить квоту для Гагаузии раскритиковали и общественники автономии. Первый президент Гагаузской Республики Степан Топал выразил мнение, что реформирование избирательной системы преследует лишь одну цель — сохранение во власти Демократической партии. «Демократическая партия находится во власти с 2009 года и довела нашу страну до обнищания. А теперь эта партия еще хочет остаться у власти», — приводит слова Топала комратское издание «Гагауз-инфо».

Топал заявил, что необходимо продолжать добиваться квоты. «Если наше требование не будет удовлетворено, призываю всех жителей не выходить на общереспубликанские выборы и референдумы», — сказал он.

Первый председатель Верховного совета Гагаузской Республики Михаил Кендигелян заявил, что «Гагаузия ничего не добьется, пока Закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери) не будет в полном объеме включен в конституцию Республики Молдова».

Общественный деятель Михаил Влах заявил, что Гагаузию снова обманули. «Как вы будете говорить с Приднестровьем, убеждать строить федеративное государство, когда обманываете Гагаузию?» — задался вопросом Михаил Влах. Проект федерализации Молдавии, напомним, до недавних пор продвигал президент Игорь Додон.

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