Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подал в отставку

Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с хозяином Белого дома Дональдом Трампом по кадровым вопросам. Об этом сегодня, 21 июля, пишет The New York Timesсо ссылкой на источники.

Сообщается, что Спайсер якобы был категорически несогласен с решением назначить финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Издание утверждает, что Трамп просил Спайсера остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался и назвал назначение Скарамуччи «большой ошибкой».

Об отставке Спайсера сообщило также агентство Associated Press со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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