23 таджикских милиционера уволены за лишний вес и российское гражданство

Бишкек, , 20:24 — REGNUM Три сотрудника Министерства внутренних дел Таджикистана были уволены за наличие российского гражданства, не пожелав отказаться от него ради сохранения рабочего места, сообщил сегодня, 21 июля, глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

«20 наших сотрудников, имевших российское гражданство, после того, как отказались от него, продолжают служить в рядах милиции», — пояснил министр.

Поправки в закон «О милиции», предусматривающие наличие у сотрудников правоохранительных органов только таджикского подданства, были приняты нижней палатой парламента Таджикистана 6 июня 2017 года.

Кроме того, ведомство продолжает бороться с лишним весом своих сотрудников, а 20 милиционеров, которые так и не смогли похудеть, были уволены.

«Мы проверили соответствие личного состава к требуемым стандартам. За лишний все были уволены 20 милиционеров, но некоторые из них, примерно 6−7 человек, восстановившие с помощью спорта свой вес, были восстановлены на службе», — уточнил Рахимзода.

Практика увольнения тучных милиционеров в Таджикистане появилась весной 2017 года. Так, в мае за неспортивную фигуру лишились работы 10 сотрудников ведомства, еще 100 человек получили предупреждение. О необходимости следить за фигурой под страхом увольнения правоохранителям объявили в середине декабря 2016 года. В министерстве считают, что «при росте 168−170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов».