Молдавия не признает в Малороссии преемника Украины

Кишинёв, , 19:48 — REGNUM МИД Молдавии «решительно осудил» провозглашение в Донецке «так называемой «Малороссии», претендующей на псевдогосударственную «преемственность» в отношении Украины». Как заявили 21 июля в молдавском внешнеполитическом ведомстве, это делается «согласно известным сценариям», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство считает этот акт прямым нарушением признанных принципов международного права, а также новой угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины и региональной безопасности. В связи с этим министерство вновь заявляет о принципиальной позиции Республики Молдова о соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — добавили в ведомстве.

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