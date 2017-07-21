Румыния: Не прислушиваться к рекомендациям ЕС — право Молдавии

Бухарест, , 19:40 — REGNUM «Румыния остается преданным поверенным Молдавии в ее отношениях с ЕС», — заявил недавно назначенный премьер-министр Румынии Михай Тудосе в ходе своего первого визита в Кишинев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам румынского премьера, «еворинтеграция» Молдавии — «совместное усилие, в котором необходима последовательность и стабильность». «Мы все взяли на себя совместные усилия с Молдавией в достижении цели европейской интеграции», — подчеркнул глава кабмина Румынии. Он сообщил, что осенью правительства Молдавии и Румынии проведут очередное совместное заседание.

Его молдавский коллега Павел Филип заявил, что у Молдавии с Румынией «особенные отношения». «Это не простое двусторонние отношения между двумя соседними странами, а гораздо глубже, это душевные отношения, если хотите, поскольку мы говорим на одном языке, имеем ту же культуру, у нас та же история», — сказал Филип.

Филип также напомнил, что две страны реализуют совместные проекты в энергетической сфере. Он упомянул о строительстве газопровода Яссы-Кишинев, который «будет обеспечивать энергетическую независимость и энергетическую безопасность Молдавии». Газопровод, по его словам, будет сдан в эксплуатацию до конца 2018 года. Молдавский премьер еще раз пригласил румынские компании участвовать в программе приватизации в Молдавии.

В пресс-службе правительства Румынии в свою очередь сообщили, что в ходе своего визита в Кишинев румынский премьер передал молдавский властям 96 школьных микроавтобусов, подаренных правительством Румынии. «Совместные усилия направлены на улучшение уровня жизни, начиная с детских садов, и продолжая школами, транспортом и доступом к образованию, а кульминацией являются стипендии, предоставляемые правительством Румынии молдавским студентам, цель которых — укрепление связей между нашими странами», — сказал румынский премьер на церемонии передачи автобусов.

Его также попросили прокомментировать решение властей Молдавии об изменении избирательной системы вопреки рекомендациям ЕС и Венецианской комиссии. Тудосе сказал, что это — «право Молдавии и ее парламента, и в этом нет ничего из ряда вон выходящего». По мнению румынского премьера, любая избирательная система будет нормально работать, если «демократические институты работают».

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