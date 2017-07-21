Военный Донбасс: обстановка накаляется, идет переброска радикалов в Киев

Киев, , 19:07 — REGNUM В Донбассе зафиксирована резкая активизация боевых действий. Наиболее интенсивные позиционные бои идут на Донецком и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют артиллерию калибра 122 мм, минометы, танки, БМП, БТР и весь спектр пехотного вооружения. Об этом 21 июля заявляют представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 20 июля украинские войска 49 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР.

«По территории республики противник выпустил семь артиллерийских снарядов 122 мм калибра и 192 мины 120 и 82 мм калибра», — добавил Басурин.

Он уточнил, что за прошедшую неделю противник выпустил по позициям ДНР более 1 тыс мин, артиллерийских и танковых снарядов.

«Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 34 населенных пунктов республики, в девяти из них повреждено и разрушено 21 домостроение. Также в ходе артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ были повреждены трансформаторные подстанции, в результате чего населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия и Заиченко остались без света», — сказал Басурин.

Наибольшие разрушения зафиксированы в прифронтовых районах Донецка и соседних населенных пунктах Александровка, Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ одна мирная жительница погибла, шестеро получили ранения», — добавил Басурин.

По его словам, разведка ДНР фиксирует переброску украинских радикальных группировок из зоны «АТО» в Киев.

«По имеющейся у нас информации, киевские хозяева отзывают подконтрольные им незаконные вооруженные формирования радикалов и концентрируют их в столице и ее окрестностях. Подобные действия уже происходили в Киеве зимой 2013−2014 гг. во время государственного переворота и свержения законной власти. Отличие от тех печальных событий в том, что националисты на тот момент не располагали таким количеством оружия и боеприпасов, как сейчас», — рассказал Басурин.

Он опроверг обвинения украинской стороны в артобстрелах ВСУ ДНР жилых кварталов Марьинки и Красногоровки (под контролем ВСУ, Донбасс).

«В сложившихся условиях штаб так называемой «АТО» применяет следующую тактику действий: через своих пресс-офицеров и подконтрольные украинские СМИ вбрасывается ложная информация о выдуманных обстрелах с нашей стороны, после чего артиллерийские подразделения, заблаговременно выведенные на огневые позиции, осуществляют массированный обстрел жилых кварталов… Командир 55-ой отдельной артиллерийской бригады Брусов вел провокационный обстрел территории ДНР из жилого района Красногоровки. Попытка провести очередную провокацию в Докучаевске с применением 122-мм агитационных снарядов, выпущенных артиллерийскими подразделениями 28 омбр под командованием Зубовского, не достигла ожидаемого результата. Хочу напомнить, что данный вид артиллерийских систем запрещен Минскими договоренностями, кроме того, такие напичканные листовками снаряды сами по себе несут большую разрушительную силу и приводят к значительным повреждениям жилых домов и инфраструктуры, а также гибели мирного населения», — добавил Басурин.

Кроме того, представитель управления Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 100 боеприпасов. Он уточнил, что за минувшую неделю киевские силовики 44 раза нарушили режим перемирия, выпустив по позициям ЛНР более 500 боеприпасов.

«За минувшую неделю украинские силовики 44 раза нарушали режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение: 122-мм артиллерия, 120 и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 500 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на семь. Потерь нет», — рассказал Марочко.

При этом он обвинил украинскую сторону в очередном срыве разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, который планировалось провести 21 июля в 12.00.

«Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала мероприятия по выполнению Рамочного соглашения по разведению сил и средств на участке № 1 в районе населенного пункта Станица Луганская. Это уже 73-я попытка разведения сил и средств в указанном районе. По всей видимости, киевское руководство не в состоянии со своей стороны организовать данное мероприятие», — добавил Марочко.

Он сообщил, что согласно официальным отчетам ОБСЕ, за прошедшую неделю сотрудниками СММ ОБСЕ зафиксировано отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ВСУ.

Также разведка ЛНР выявляет вооружения и тяжелую технику ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения.

«Замаскированная техника находится в районах населенных пунктов Троицкое, Новотошковское, Мироновский, Попасная, и Нижнетеплое, — уточнил он. — На данном участке располагается 152 и 122-мм артиллерия, танковый взвод, несколько минометных батарей, на вооружении которых имеется 120 и 82-мм минометы. При этом постоянно производится подвоз боеприпасов для ведения украинской стороной провокационного огня по нашим позициям и населенным пунктам республики», — уточнил Марочко.

По его словам, украинское командование перебрасывает в зону так называемой «АТО» иностранных наемников для подготовки и проведения провокаций в отношении войск ЛНР.

«Кроме вооружения, украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения группы наемников из иностранных частных военных компаний (ЧВК). Переброска проводится якобы для восполнения некомплекта, а на самом деле — для ведения провокационных действий в отношении республики…, психологического и физиологического воздействия на самих военнослужащих ВСУ. Так, в районе населенных пунктов Мироновский и Воздвиженка отмечено присутствие подразделений «грузинской роты», а в населенных пунктах Нижний Минченок и Ольховая зафиксировано прибытие польских наемников», — сказал Марочко.

Представитель НМ ЛНР отметил, что в рядах ВСУ зафиксированы очередные небоевые потери.

«Так, в 53-й бригаде ВСУ в результате драки получили ножевые ранения двое военнослужащих. В результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения ранен один военнослужащий. В 14-й бригаде ВСУ от взрыва тротиловой шашки один военнослужащий бригады погиб и двое получили ранения средней степени тяжести. Один военнослужащий, находясь на боевом дежурстве в состоянии наркотического опьянения, совершил суицид, выстрелив себе в голову. Эти и многие другие случаи небоевых потерь среди личного состава вооруженных сил Украины говорят лишь о том, что условия службы стали невыносимыми, командный состав полностью самоустранился от руководства подразделениями», — считает Марочко.

Он проинформировал, что в течение недели ЛНР проводила учения по боевой подготовке и слаживанию подразделений.

«На полигоне «Успенский» с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и специальными подразделениями прошли занятия по вождению и огневой подготовке, в ходе которых военнослужащие выполнили контрольные упражнения», — отметил он.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) Министерства внутренних дел ЛНР отмечает, что специальная комиссия из Киева проводит проверку в украинском региональном управлении Национальной полиции по выявлению источников информации «горячей линии» МВД ЛНР.

«Нам известно, что сейчас в так называемом Главном управлении Нацполиции в Луганской области работает комиссия из Киева. Единственной и главной задачей этих ревизоров является не оценка работы правоохранительного ведомства, а выявление источников информации МВД ЛНР. В работе «горячей линии» для жителей Луганщины продолжается определённый спад. Это связано, в первую очередь, с тем, что обозлённые раскрытием ряда своих грязных секретов украинские спецслужбы и так называемые правоохранители бросили все свои силы на определение и ликвидацию наших источников. За этими людьми объявлена настоящая охота, поэтому в целях безопасности они были вынуждены на время прекратить свою активность», — сообщили в МВД ЛНР.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения, один — попал в плен.

«Один военнослужащий погиб от огня снайпера вблизи Новгородского, трое — во время боя у Красногоровки, еще один — во время обстрела позиции «Шахта Бутовка». Восемь военнослужащих получили ранения», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что в районе Красногоровки (на Мариупольском направлении) около 1:30 ночи две диверсионно-разведывательные группы ДНР провели атаку на передовые позиции ВСУ. Ей сопутствовал мощный полуторачасовой обстрел позиций украинских военных из минометов и 122-мм артиллерии.

«Около четырех утра две ДРГ (15−20 человек) при поддержке огня артиллерии и минометов, а также четырех танков, атаковали нашу передовую позицию. Разоблачив вражескую группу, украинские бойцы открыли ответный огонь. Под натиском плотного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти», — рассказал Лысенко.

В это же время ВС ДНР открыли огонь из танков, минометов и переносной установки «Град-Партизан», чтобы прикрыть свое отступление. Для эвакуации раненых солдат ВСУ прибыла группа военных медиков. Одна из мин взорвалась рядом с медицинским автомобилем.

По словам Лысенко, на Луганском направлении ВС ЛНР обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских военных у Желтого, Трехизбенки, Новоалександровки и Новозвановки.

«Горячей точкой» было Крымское, где «оккупанты» провели четыре обстрела, три из которых были минометными», — добавил Лысенко.

Полковник отметил, что на Донецком направлении боевые действия продолжались в течение всего дня. Так, после 2-х часов ночи ВС ДНР провели минометный обстрел средней интенсивности по украинским позициям в Невельском.

«В Луганском, Новгородском, а также возле Авдеевки в течении ночи враг открывал огонь из легкого оружия», — сказал Лысенко. Между 18 и 23 часами войска ДНР четыре раза обстреляли Авдеевку из минометов, выпустив около 50 снарядов.

В то же время источник украинского издания LB.ua сообщает, что в ночь на 20 июля в Песках (Донецкая область под контролем ВСУ) в результате пьяной ссоры были ранены семеро украинских военных.

Согласно информации источника, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске. Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 Уголовного кодекса — покушение на убийство.

Также 21 июля спикер Минобороны Украины полковник ВСУ Дмитрий Гуцуляк рассказал, что на Прикарпатье бригада тактической авиации провела командно-штабные учения.

«По легенде учений, два Су-24 противника имели цель нанести авиаудар для уничтожения взлетно-посадочной полосы военного аэродрома в Ивано-Франковске. В качестве условного противника выступили бомбардировщики Староконстантиновской бригады тактической авиации», — пояснил Гуцуляк.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook написал, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой выдать экс-командира батальона ДНР «Керчь» Вадима Погодина. Он подозревается в жестоком убийстве в 2014 году несовершеннолетнего украинского школьника из Краматорска (Донбасс) Степана Чубенко.

Напомним, 21 июня 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. Оно получило неофициальное название «хлебное», поскольку действует на период сбора зерновых. Ранее, в марте-апреле 2017 года в Минске участники ТКГ также согласовывали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия.