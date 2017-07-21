Госдеп подтвердил запрет на поездки граждан США в КНДР

Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Вашингтон принял решение запретить гражданам США поездки в Северную Корею, заявила 21 июля официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

В заявлении ведомства указывается, что данный запрет начнёт действовать с конца августа.

Ранее сообщения о запрете стали появляться на сайтах туристических компаний. В частности, в одном из сообщений указывалось, что паспорт любого гражданина США, отправляющегося в Северную Корею со дня введения запрета, будет аннулирован.

О сроке действия запрета для граждан США посещать Северную Корею ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля американский телеканал CNN с ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Северная Корея готовится осуществить новый запуск ракеты средней или межконтинентальной дальности. Напомним, 4 июля Северная Корея провела испытания баллистической ракеты «Хвасон-14». Официальные лица в Вашингтоне признали проведённое КНДР испытание успешным, а также классифицировали запущенную ракету как межконтинентальную. В ответ на проведённое Пхеньяном ракетное испытание США, Франция и Великобритания в Совбезе ООН призвали ужесточить торгово-экономические санкции против КНДР.

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