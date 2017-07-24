Тучи над Порошенко начали сгущаться. Сколько осталось президенту?

Киев, , 05:04 — REGNUM Визит Рекса Тиллерсона в Киев оставил после себя неприятный для Петра Порошенко осадок. Теперь украинскому президенту предстоит доказать собственную необходимость — но времени на это категорически не остается, да и знаки, поданные американским госсекратерем, слишком однозначны. О происходящем пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Тиллерсон потребовал от Порошенко отчета в расходовании $600 миллионов, выданных после прихода Дональда Трампа. Представляется совершенно очевидным, что действительными сведениями о том, как «нецелево» были израсходованы эти средства, в Белом доме уже располагают. Как будет выкручиваться Порошенко и выкрутиться ли — узнаем совсем скоро: отчета Тиллерсон ждет в течение двух месяцев.

Эта неприятность случилась на фоне еще одной — временном отказе МВФ выделять Украине очередной кредит. Примечательно, что подконтрольная США украинская пресса немедленно принялась муссировать рассуждения о том, как местные коммерческие банки отмывают средства МВФ, получаемые от Нацбанка. В числе «прачечных» упоминается целый ряд крупных банков, что непрозрачно намекает на наличие санкции центра. Причем тут уже Порошенко попадает, как кур в ощип, потому что в качестве банка, через который средства выводились из Украины, называется австрийский Meinl Bank AG, тесно связанный с зятем Кучмы Пинчуком, являвшимся крупным зарубежным спонсором семейного фонда Клинтонов.

Что еще указывает на сгущающиеся над Порошенко тучи, читайте здесь: «Черная метка» Тиллерсона для Порошенко начала работать

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