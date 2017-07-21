Кадыров назвал тех, кто «ловит хайп» на Чечне

Грозный, , 19:00 — REGNUM Тема Чечни привлекает только тех правозащитников, которые хотят привлечь к себе внимание, чтобы заработать себе на этом дивиденды. Таких защитников прав человека не интересуют социальные проблемы, они заняты лишь тем, чтобы «поймать хайп». Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Такая «пагубная тенденция защиты прав и свобод определенного круга лиц», по мнению главы региона, складывается «как в российском, так и в зарубежном правозащитном сообществе».

«Если историю можно выкрутить в политическое русло, вызвать искусственный резонанс, то правозащитники с радостью берутся за дело. Хайп словить — как модно сейчас говорить», — написал чеченский лидер.

По его словам, таких правозащитников вовсе не волнуют социальные вопросы в регионах, быт людей, инфраструктура, образование, медицина.

«На реальных проблемах людей гранты не заработаешь и псевдоправозащитную деятельность не развернешь», — заявил Кадыров.

По его мнению, «излюбленная тема этих организаций — Чеченская Республика». При этом то, что они делают, является преступлением, так как они защищают права тех, кто сам их нарушил.

«Правозащита — это истина, добро и справедливость, нарушая одну из составляющих, данные организации потакают преступникам», — подчеркнул глава Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад Рамзан Кадыров назвал правозащитников, которые распространяют информацию о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне, подлыми и продажными. По его словам, они делают это из-за личной выгоды.

Справка: «хайп» (англ.) — «обман», «назойливая реклама», «возбуждение». В современном сленге понятия «хайпнуть», «словить хайп» означают поднять шумиху, привлечь к теме внимание массовым обсуждением. Зачастую это словосочетание можно услышать от представителей пиар-технологий, которые занимаются вбрасыванием в СМИ очередной утки.