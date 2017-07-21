Путина спросили о «некоторых оппозиционных личностях»

Сочи, Краснодарский край, , 18:52 — REGNUM Шестнадцатилетняя Марина, участница «Недетского разговора с Владимиром Путиным», спросила главу Российского государства об отношении к политической конкуренции в стране и к «некоторым оппозиционным личностям».

Путин в ответ пояснил, что сейчас процедура регистрации политических партий в России значительно упрощена, что привело к появлению десятков партий. Их ценность, по словам президента, в генерации разных идей и критике действующей власти.

«Жизнь настолько сложна и многообразна, что решить все вопросы идеальным образом не представляется возможным никому. Нельзя только спекулировать на этих проблемах, нужно предлагать свои решения», — пояснил Путин.

Так, коррупция распространена во всех странах, особенно государствах с переходной экономикой, добавил он. В качестве примера политической спекуляции президент привел Украину, где на фоне призывов к борьбе с коррупцией произошел государственный переворот.

«И что? Коррупции стало еще больше. Украина захлебывается в этой коррупции, с верхних эшелонов власти и донизу. Мало только кричать держи вора, надо самому не воровать», — сказал глава государства.

Путин отметил, что интерес для него представляют те люди, которые предлагают интересные, смелые, прорывные решения для движения страны вперед.

«Вот с такими мы всегда готовы работать», — добавил он.