Турция отправила более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи в Йемен

Анкара, , 18:52 — REGNUM Турция направила более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи в Йемен, согласно заявлению МИД Турции, 21 июля сообщает Anadolu.

В заявлении МИД указано, что судно, на котором находилось 10 тыс. 560 тонн гуманитарной помощи, достигло йеменского порта Аден 20 июля.

Партия гуманитарной помощи включает в себя продукты питания, обувь, инвалидные коляски, два полевых госпиталя, 50 тонн медикаментов и медицинского оборудования для лечения холеры.

«Стремясь к миру и стабильности в Йемене, прекращению страданий граждан страны, Турция продолжит работу по достижению политического урегулирования кризиса и удовлетворению неотложных гуманитарных нужд наших братьев и сестер в Йемене», — говорится в заявлении.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, руководство которой стремится вернуть власть изгнанному президенту Йемена Мансуру Хади.

Хади установил временную столицу Йемена в портовом городе Аден.

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