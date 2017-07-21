«ЕР»: Поручения Дмитрия Медведева направлены на усиление поддержки СО НКО

Москва, , 18:45 — REGNUM

«Поручения, которые председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал по итогам XV Гражданского форума в Ярославле, направлены на усиление поддержки социально-ориентированных организаций и учитывают основные проблемы, сдерживающие их развитие», — заявила журналистам член Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Сенатор напомнила, что по итогам дискуссий, прошедших на XV Гражданском форуме, была выпущена резолюция, в которую вошли основные рекомендации участников.

По словам Галины Кареловой, речь шла о внесении изменений в некоторые законодательные акты и принятия других мер для более активного взаимодействия «третьего сектора» и государства.

В частности, рекомендации касались формирования инфраструктуры поддержки НКО в регионах, дополнительных финансовых и налоговых стимулов, создания более простого и четкого механизма оценки качества услуг НКО, устранения барьеров для участия НКО в предоставлении услуг в социальной сфере, и ряда других направлений.

«Рекомендации были очень конкретны, они сделаны на основе накопленного социально ориентированными НКО опыта и правоприменительной практики получения ими статуса исполнителя общественно полезных услуг. К рассмотрению предложенных мер, как показывают поручения Председателя партии, привлечены все основные министерства, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов. Сроки, учитывая сезон отпусков, даны сжатые — середина сентября. Это является косвенным свидетельством того, что Председатель партии Дмитрий Медведев разделяет стремление участников Форума повысить эффективность действующих сегодня мер поддержки НКО», — отметила Галина Карелова, выразив надежду, что будут найдены положительные решения, и в начале осенних сессий они будут представлены депутатам и сенаторам.

«Многие из нас принимали участие в Форуме и выработке рекомендаций. Мы, что называется, в теме и готовы оказать всяческую поддержку в разработке и прохождении соответствующих законодательных инициатив», — заключила сенатор.

В свою очередьпервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин отметил, что «Единая Россия» будет способствовать скорейшей реализации на законодательном уровне поручений Дмитрия Медведева по итогам XV Гражданского форума в Ярославле.

«Единая Россия» будет способствовать скорейшей реализации на законодательном уровне поручений Председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева, данных по итогам XV Гражданского форума в Ярославле», — заявил Дмитрий Вяткин.

Он обратил внимание на то, что форумы, которые проводит партия, в том числе и в Ярославле, всегда имеют практическое значение и всегда воплощаются в те или иные решения на законодательном уровне, либо на уровне исполнительной власти.

«По итогам обсуждения самых злободневных тем, которые волнуют представителей некоммерческого сектора и общественных активистов, были даны поручения целому ряду министерств, в соответствии с которыми к 14 сентября, то есть меньше, чем через 2 месяца, необходимо проработать вопросы развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО. Это была, наверное, одна из ключевых тем форума в Ярославле», — подчеркнул Дмитрий Вяткин.

Он отметил, что предложения от НКО, касающиеся именно налоговой и финансовой поддержки, также было поручено проработать Министерству финансов РФ и Минэкономразвития.

Парламентарий также считает, что требуют совершенствования вопросы правового регулирования деятельности социально ориентированных НКО. «Мы в соответствии с поручениями, которые были даны по итогам Послания Президента РФ в прошлом году, будем совершенствовать меры поддержки социально ориентированных НКО, которые являются исполнителями общественно полезных услуг», — подчеркнул он.

Дмитрий Вяткин сообщил, что часть законов уже принята, но база подзаконных нормативных актов нуждается в совершенствовании.

«Самое главное — она должна быть реализована еще и на местах, чтобы регионы активнее включились в работу по поддержке социально ориентированных НКО, которые оказывают социальные услуги», — указал первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 20 июня прошел XV Гражданский форум Ярославской области, в этом году — при участии «Единой России».

Работа форума была организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии приняли участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов, а также представители министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения и социального развития и другие. По итогам работы площадок была выработана и принята резолюция, куда вошли основные предложения, выработанные в ходе дискуссии.

Читайте ранее на эту тему: «Поручения Дмитрия Медведева дают новые возможности для поддержки НКО»; Сергей Кириенко: Успех будущего России во многом зависит от развития НКО