МИД Германии: Перемирие в Донбассе не выдерживается

Берлин, , 18:46 — REGNUM Перемирие, объявленное 24 июня на востоке Украины, не выдерживается, указывается в распространенном заявлении МИД ФРГ.

По мнению внешнеполитического ведомства ФРГ, согласованное сторонами конфликта перемирие не соблюдается, а по всей линии соприкосновения наблюдаются случаи применения оружия.

Причиной этого явления МИД ФРГ склонен считать нехватку воли для соблюдения достигнутых соглашений.

Отмечается, что несколько последних попыток соблюдения перемирия, в частности, с 24 июня для обеспечения сбора урожая, привели только к краткосрочному прекращению огня, после чего стрельба возобновлялась.

МИД ФРГ призывает все стороны вооруженного конфликта придерживаться достигнутых договорённостей по прекращению огня, так как дальнейшая эскалация боевых действий в Донбассе угрожает всему политическому процессу урегулирования кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Украины Пётр Порошенко пообещал «жесткую реакцию», в случае если в Донбассе войска народных республик не прекратят «нарушать» режим тишины.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины разгорелся в апреле 2014 года, когда украинские силовики начали карательную военную операцию против народа юго-восточных регионов страны, протестовавшего против осуществленного в Киеве нацистского государственного переворота. По данным ООН, в результате боевых действий погибло не менее 10 тыс. человек.

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