Сергей Неверов вошел в комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей

Москва, , 18:23 — REGNUM На последнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы заместитель Председателя Государственной Думы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов принял решение о вхождении в состав думского комитета по делам семьи, женщин и детей, став, таким образом, первым и единственным мужчиной-депутатом, работающим в этом комитете.

Комитет возглавляет депутат Тамара Плетнева, на чьи уговоры и поддался, по его собственному признанию, Сергей Неверов.

«Не смог отказать Тамаре Васильевне Плетневой. Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете. Приглашаю осенью после каникул женщин-депутатов вступать в наш комитет!», — прокомментировал свое заявление о включении в комитет Неверов.