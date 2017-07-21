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Сергей Неверов вошел в комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей

Политика

«Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете», прокомментировал свое решение секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»

Сергей Неверов вошел в комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей
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Сергей Неверов

Москва, 21 июля 2017, 18:23 — REGNUM  На последнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы заместитель Председателя Государственной Думы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов принял решение о вхождении в состав думского комитета по делам семьи, женщин и детей, став, таким образом, первым и единственным мужчиной-депутатом, работающим в этом комитете.

Комитет возглавляет депутат Тамара Плетнева, на чьи уговоры и поддался, по его собственному признанию, Сергей Неверов.

«Не смог отказать Тамаре Васильевне Плетневой. Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете. Приглашаю осенью после каникул женщин-депутатов вступать в наш комитет!», — прокомментировал свое заявление о включении в комитет Неверов.

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