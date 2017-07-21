«Роснефть» и Венесуэла: «Перспектива любых соглашений сейчас туманна»

Каракас, , 18:26 — REGNUM Сегодня ситуация в Венесуэле крайне нестабильна, поэтому любые экономические соглашения с этой страной являются рискованными. Учитывая возможное введение американских санкций против Венесуэлы, единственной наиболее вероятной перспективой сотрудничества для «Роснефти» по энергетическим сделкам с Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) является Китай. Однако в целом ситуация выглядит весьма туманно. Об этом сегодня, 21 июля, в интервью ИА REGNUM заявил доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец.

В нынешних условиях, когда ситуация в стране является крайне нестабильной, любые инвестиционные соглашения, причем не только с «Роснефтью», оказываются под угрозой, отмечает эксперт. Дело в том, что ряд законов Венесуэлы предусматривает одобрение подобных сделок парламентом.

«Когда парламент и правительство входят в клинч практически по любому поводу (по вопросам нефтяных компаний гарантированно), то большой вопрос, как посмотрят на эти сделки новые власти, в случае смены правительства в Венесуэле. Это может быть не обязательно смена власти силовым путем, хотя и это не исключено, а, например, смена кабинета в результате обычных выборов. Не факт, что новые власти захотят их признавать. Поэтому любые новые сделки по нефтяным вопросам сейчас могут оказаться рискованными. Это не касается тех контрактов с «Роснефтью», которые были заключены несколько лет назад. Они находятся вне зоны риска, все они утверждались в законном порядке. А вот в том, что происходит последние несколько лет, риск для инвесторов сохраняется», — считает Хейфец.

Однако сейчас главный вопрос для нефтяной отрасли Венесуэлы — в другом, а именно в возможном введение новых санкций со стороны США. Как отмечает эксперт, если ограничительные меры все же будут введены и если те будут связаны с покупкой венесуэльской нефти, то для экономики страны это окажется очень тяжелым ударом.

Тяжело будет по двум причинам. Во-первых, США — крупнейший покупатель венесуэльской нефти. По разным оценкам, до 70% всей нефти из Венесуэлы идет в США. Во-вторых, США являются одной из двух стран (вместе с Индией), которая Венесуэле за нефть платит в валюте.

«Они получают живую валюту — того, чего так не хватает Венесуэле. Если венесуэльское правительство этого вдруг лишится, это будет очень серьезным ударом, — рассуждает профессор СПбГУ, — Я сомневаюсь, что (если бы Венесуэла вместе этого решила перепродавать нефть «Роснефти», чтобы та дальше ее пускала на те или иные проекты и коммерциализировала) «Роснефть» могла бы в полном масштабе заменить США».

Такой сценарий маловероятен по нескольким причинам. Это касается, например, логистики: Венесуэла территориально далеко расположена от России, а мы не можем себе позволить возить нефть из Западного полушария в Восточное, поскольку это дорого и не имеет смысла, подчеркивает аналитик. Он напомнил, что даже в советское время, когда СССР поставлял нефть на Кубу, туда привозили венесуэльское «черное золото», а СССР, в свою очередь, вместо Венесуэлы поставлял нефть в Испанию. Такое соглашение было заключено для того, чтобы избежать двойных транспортных расходов.

Есть еще один вариант, а именно, дальше продавать венесуэльскую нефть на американский рынок, говорил Виктор Хейфец. Однако такой вариант тоже вряд ли возможен. Во-первых, потому что вся венесуэльская нефть, если она окажется под санкциями, через сторонние компании в США не попадет. Тем более через российские компании, к которым у американской стороны тоже есть вопросы. Рынок США для Венесуэлы в случае введения масштабных санкций будет на определенное время потерян, и сделки с «Роснефтью» в этом смысле не помогут. Другой в этом случае вариант, если российская нефтяная компания выступит в роли, возможно, ведущего партнера, в соглашениях Венесуэлы с КНР. Это единственные вариант, который, как считает эксперт, возможен для кооперации «Роснефти» и PDVSA в рамках нынешних сделок.

«Для продажи нефти в страны Латинской Америки Венесуэле «Роснефть» не нужна. PDVSA и сама может это делать. А вот в качестве партнера в отношении с китайцами — возможно. Но в целом я особых перспектив в этой сложной ситуации нестабильности по любому контракту не вижу, не применительно к «Роснефти» или к кому-либо еще. Просто ситуация очень нестабильна, чтобы рисковать и вкладываться деньгами в любое экономическое предприятие в Венесуэле в данный момент»,— заключил Виктор Хейфец.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно информации нескольких источников агентства Reuters, на этой неделе «Роснефть» особенно активно вела переговоры с PDVSA по поводу сделки по компании американской «дочки» в Венесуэле Citgo, которой принадлежит множество энергетических объектов в США. Речь идет о том, что вместо доли в этой компании «Роснефть» может получить восемь ключевых сделок. Например, вместо PDVSA будет председательствовать в тех совместных предприятиях, где оператором является венесуэльская компания. Такая условия обсуждаются для того, чтобы избежать ущерба от возможных новых американских санкций против Венесуэлы.

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