«Поручения Дмитрия Медведева дают новые возможности для поддержки НКО»

Москва, , 18:16 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Баталина считает особо важными и необходимыми поручения, данные 21 июля главой правительства, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым по итогам XV Гражданского форума, состоявшегося 20 июня 2017 года в Ярославле.

«В настоящее время некоммерческий сектор и государство вышли на новый уровень взаимодействия. Речь идет о равноправном партнерстве государственных учреждений и НКО в предоставлении самого широкого спектра услуг. Это не только услуги по социальному обслуживанию. В этом перечне услуги, связанные с деятельностью в образовании, культуре, спорте, социальной реабилитации, поддержке самых разных категорий людей, а также работа с инвалидами, пожилыми людьми, семьями с детьми. Этот перечень планируется дополнить деятельностью в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений», — отметила депутат Госдумы, член Комитета по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

Вместе с тем, за полгода 2017 года только семь общественных организаций вошли в реестр исполнителей общественно-полезных услуг, вынуждена констатировать парламентарий.

«Мы приняли изменения в законодательстве, которые предлагают дополнительные меры поддержки для таких организаций, — напомнила Ольга Баталина, — Это и двухлетние субсидии, и двухлетняя финансовая поддержка, и дополнительная информационная поддержка деятельности НКО. На площадках форума в Ярославле были предложены новые решения, которые делают следующий шаг в развитии некоммерческого сектора. Сегодняшние поручения правительству Дмитрия Медведева дают дополнительные возможности для поддержки СОНКО, укрепляют инфраструктуру некоммерческого сектора, нацеливают на участие в программах по самым разным направлениям деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле 20 июня прошел XV Гражданский форум Ярославской области, в этом году — при участии «Единой России».

Работа форума была организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии приняли участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов, а также представители министерства труда и социальной защиты, министерства образования, министерства здравоохранения и социального развития и другие. По итогам работы площадок была выработана и принята резолюция, куда вошли основные предложения, выработанные в ходе дискуссии.

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