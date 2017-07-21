Латвия обсудила сотрудничество с США по перевозкам военных грузов

Рига, , 18:15 — REGNUM Сотрудничество с США по перевозкам грузов для вооруженных сил очень важно для АО «Latvijas Dzelzceļš» (Латвийская железная дорога), заявил на встрече с послом США в Латвии Нэнси Петит президент «Latvijas Dzelzceļš» Эдвин Берзиньш, сообщает LETA.

Должностные лица обсудили актуальные проблемы железнодорожных перевозок, вызовы, стоящие перед отраслью, развитие транспортных коридоров, военные грузы и модернизацию станции Гаркалне в контексте этих перевозок. Берзиньш ознакомил посла с Латвией как международным узлом грузоперевозок на направлении Восток-Запад, с существующими и планируемыми маршрутами грузов, в том числе из Турции, Китая и Индии.

По словам Берзиньша, Рига и Латвия в целом должны стать важным транспортно-логистическим узлом, и «Latvijas Dzelzceļš» заинтересовано в развитии новых маршрутов, соединяющих Азию, Европу и Скандинавию. Также он рассказал об инициативе создания в Саласпилсе мультимодального транспортного узла, который будет играть «важную роль» в развитии перевозок из Азии в Европу. В этом транспортном узле будут соединяться рельсы двух стандартов — европейского (1435 мм) и балтийского, российского и белорусского (1520 мм). Важно и участие «Latvijas Dzelzceļš» в белорусско-китайском проекте «Великий камень». Берзиньш также рассказал послу о тестовых контейнерных поездах из Китая, подчеркнув.

Берзиньш и Петит обсудили также военное сотрудничество между Латвией и США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году эксперты армии США заявили о том, что ограниченная сеть дорог по всей Прибалтике, и нехватка вагонов, достаточно прочных, чтобы перевозить американские танки, представляет собой серьезную проблему. Хотя железнодорожные платформы являются основным способом перемещения тяжелой техники по Европе, в Прибалтике возникают трудности. Железные дороги здесь имеют «русскую колею» отличной от европейской ширины, что означает перегрузку с поезда на поезд, что требует специального оборудования. Еще одной проблемой является сохраняющееся присутствие России на железнодорожных магистралях Латвии и Литвы.