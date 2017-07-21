Латвию уличили в ревизии Нюрнбергского трибунала

Рига, , 18:12 — REGNUM Координационный совет российских соотечественников Эстонии обвинил власти Латвии в попытке ревизии решений Нюрнбергского трибунала в связи с рассмотрением Сеймом законопроекта о статусе участников Второй мировой войны, сообщает портал Vesti.lv.

Напомним, внесенный в Сейм законопроект предлагает сохранить статус ветерана только за теми лицами, которые являлись гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, а также за теми, кто принимал участие в боевых действиях против фашистов с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Авторы законопроекта полагают, что он должен «содействовать сплочению общества» и «примирению» ветеранов, воевавших по обе стороны фронта.

«Тревогу вызывает сама идея законодательно уравнять агрессоров и освободителей. При этом нынешняя попытка ее юридического закрепления выглядит особенно кощунственно», — говорится в заявлении Координационного совета.

Отмечается, что из всего перечня лиц, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции, статус ветеранов сохранят лишь те, кто сражался в рядах 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной армии (преимущественно этнические латыши). «Таким образом, русскоязычные ветераны Красной армии, воевавшие против немецко-фашистских захватчиков в составе других частей, фактически будут считаться не ветеранами Второй мировой войны, а «советскими оккупантами», — отмечают российские соотечественники Эстонии.

По их мнению, это означает «продолжение линии на героизацию бывших легионеров ваффен СС и циничное оскорбление бойцов, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции». «По сути — очередная попытка ревизии приговора Нюрнбергского трибунала», — заключили авторы.

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