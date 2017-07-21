Лавров: Россия против удушения экономики Северной Кореи

Москва, , 18:15 — REGNUM Действия КНДР несут угрозу для других стран мирового сообщества, однако Россия против удушения северокорейской экономики, заявил 21 июля в интервью NBC News министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению российского министра иностранных дел, происходящее на Корейском полуострове стоит рассматривать как угрозу, поскольку действия Пхеньяна грубо нарушают резолюции Совбеза ООН.

Кроме того, Сергей Лавров выразил недоумение по поводу попыток представить Россию как страну, поддерживающую действия северокорейских властей.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Российская Федерация не согласится с резолюцией Совбеза ООН, подразумевающей полное удушение северокорейской экономики, так как не принимает такой метод остановки ядерных программ КНДР как лишения и смерть жителей Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России 18 июля призвало не обострять и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове.

Напомним, 4 июля Корейская Народно-Демократическая Республика объявила об успешном испытании баллистической ракеты. После этого представители США, Франции и Великобритании призвали на заседании Совета Безопасности ООН усилить торгово-экономические санкции против Северной Кореи.

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