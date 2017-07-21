Путин рассказал, как он относится к тем, кто «косит» от армии

Москва, , 17:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что «уклонение от исполнения мужчиной воинского долга» «не может не вызвать отторжение и осуждение». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава государства в программе «Недетский разговор с Владимиром Путиным», отвечая на вопрос о том, как он относится к тем, кто «косит» от армии.

Глава государства пояснил суть воинской службы, призвав «уклонистов» «задуматься» об этом.

«Вы знаете, с чего бы хотел начать? Человечество к сегодняшнему состоянию шло достаточно сложным путем. Если посмотреть, совсем в стародавние времена, когда все жили племенами, даже тогда защита соплеменников была очень важным и поучительным занятием для мужчины. И это считалось чрезвычайно почетным, важным делом. В сегодняшнем государстве мы, конечно, живем не племенами, но все-таки есть нечто общее, когда мы говорим о защитниках Отечества — заодно защитниках Родины. Ведь они что делают, в чем смысл военной службы? В готовности пожертвовать собой ради своих соотечественников, ради своих близких, даже тех, кого военный не знает, но все равно относится как к членам семьи. В этом смысл воинской службы. И уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызвать отторжение и осуждение. Конечно, у нас с военной службой многие вещи связаны. Были времена, совсем недавно, которые не делали чести армии — например, дедовщина. Ничего в этом хорошего нет. Сейчас в значительной степени это изжито», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент призвал тех, «кто «косит» от армии», «задуматься о том, о чем я сейчас сказал».