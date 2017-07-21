Иран: Санкции США против Ирана мешают выстраиванию торговых отношений

Вена, , 17:55 — REGNUM Правительство США вводит антииранские санкции, чтобы помешать налаживанию торговых отношений с Ираном, заявил представитель МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи, 21 июля сообщает Mehr.

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«США препятствуют торговым операциям Ирана путем введения новых санкций», — заявил Аракчи.

Представитель МИД Ирана отметил, что всякий раз, когда США вынуждены выполнять условия, предусмотренные ядерным соглашением (JCPOA), подписанным в 2015 году, правительство США вводит новые санкции против иранских организаций.

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«Мы намерены защищать свои права и интересы в рамках JCPOA», — добавил Аракчи.

Напомним, утром 21 июля в Вене началось восьмое заседание совместной комиссии в рамках обсуждения Комплексного плана действий (JCPOA). На заседании также присутствуют представители США, Великобритании, России, Китая, Германии.

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