В Рязани зарегистрировали двух кандидатов в губернаторы

Рязань, , 17:49 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и представитель «Партии роста» Александра Перехватова зарегистрированы в качестве кандидатов на пост главы региона. Как сообщает «Рязанский городской сайт», собранные подписи муниципальных депутатов для проверки также принесли в избирком коммунист Владимир Федоткин и представитель ЛДПР Александр Шерин.

Александр Шерин направил подписи в избирком 21 июля. Теперь комиссия должна проверить их подлинность и принять решение о регистрации либерал-демократа в качестве кандидата.

Пока неизвестно, смогли ли собрать подписали представитель «Справедливой России» Сергей Пупков и претендент от «Партии возрождения России» Святослав Голубятников.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Рязанской области пройдут 10 сентября. Ранее сообщалось, что в них готовы принять участие шесть кандидатов.

Между тем, эксперты отмечают, что вряд ли кто-то сможет составить на выборах конкуренцию действующему главе региона. Так, по словам политолога Александра Семенова, речь идет о борьбе за второе место. Интрига заключается именно в том, какая партия займет второе, третье и четвертое места.

В феврале 2017 года бывший глава региона Олег Ковалев досрочно сложил полномочия. Причиной стал возраст Олега Ковалева и то, что, по его мнению, в области сложилась идеальная ситуация для смены регионального лидера. Временно исполняющим обязанности главы области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.

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