Президент Руанды встретился с китайским миллиардером

Кигали, , 17:45 — REGNUM Президент Республики Руанда Поль Кагаме встретился 21 июля с китайским миллиардером Джэком Ма в столице страны городе Кигали, передает агентство «Синьхуа».

Китайский предприниматель, занимающийся электронной торговлей Джэк Ма, прибыл с визитом в Руанду, чтобы принять участие в молодежном африканском саммите «YouthConnekt», организованном правительством Руанды и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Мероприятие, которое пройдет с 19 по 21 июля под лозунгом «Осознавая потенциал молодежи Африки», также помимо делегации китайских бизнесменов посетит генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуи.

Отметит, что трехдневный саммит встретит порядка 2800 гостей из 90 стан Африки и за ее пределами.