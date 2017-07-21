Депутаты ЛНР проходят военно-полевые сборы по боевой подготовке

Луганск, , 17:38 — REGNUM Законодатели из Народного совета Луганской Народной Республике впервые проходят военно-полевые сборы по боевой подготовке, в ходе которых парламентарии оттачивают навыки стрельбы и ведения боя. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает представить пресс-центра Народного совета ЛНР.

«Некоторые депутаты принимали участие в боевых действиях, а некоторые даже не служили в армии. Поэтому, чтобы восполнить этот пробел, была достигнута договоренность с Народной милицией ЛНР», — пояснил председатель Комитета НС ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Виталий Морозов.

«Сегодня мы на сборах уже четвертый день. За это время мы прошли учебные занятия по тактической, инженерной и общевойсковой подготовке, а также по саперному делу», — добавил парламентарий.

Морозов уточнил, что в ходе занятий депутаты овладели навыками стрельбы из пистолета, автомата, крупнокалиберного пулемета, а также зенитной установки.

«Подавляющее большинство депутатов данной дисциплиной уже владеют, потому что имели опыт срочной службы, участвовали в боевых действиях за свободу Луганской Народной Республики. Тем, кто не имеет подобного опыта, интересно, потому что это что-то новое, что-то, чего они еще не пробовали. В целом я считаю, что это нужно всем», — поделился своими рассуждениями депутат Дмитрий Сидоров.

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Напомним, что 6 апреля в Донецкой Народной Республике прошли мобилизационные сборы на военном полигоне около Шахтерска. На сборы прибыло более 27 тысяч резервистов призывного возраста, в основном — работники бюджетной сферы ДНР.