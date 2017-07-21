Уходящие лидеры часто представляют преемника — Путин

Краснодар, , 17:37 — REGNUM Любой лидер государства, который уходит со своего поста, должен представить подходящего преемника, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, несмотря на необходимость представить преемника, окончательное решение принимает народ России на прямом и тайном голосовании.

«Если лидер партии, страны, государства уходит, то не всегда, но как правило, он обществу кого-то презентует и рекомендует обратить внимание на конкретного человека», — сказал Путин, напомнив, что это международная практика.

«Но в конечном итоге, кому возглавить страну, определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией Российской Федерации», — заявил Путин.

Так президент РФ ответил на вопрос о преемнике, заданный в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край).

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