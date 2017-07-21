Великий Новгород будут развивать комплексно с Новгородским районом

Великий Новгород, , 17:31 — REGNUM Великий Новгород и Новгородский район нужно развивать как единый организм. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре областного правительства, об этом временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин заявил сегодня, 21 июля, в ходе выездного заседания правительства области.

«Я считаю, что без наличия программы комплексного развития агломерации Великого Новгорода и Новгородского района говорить о серьезных инвестициях в дороги и социальную сферу невозможно. Сегодня это единый и абсолютно неразрывный организм. Программу нужно разработать на уровне области, согласовав с районом и городом», — отметил Андрей Никитин.

По его словам, у Новгородского района есть очевидные успехи в сферах промышленности и сельского хозяйства, но при этом вклад района в ВРП области в последние годы снижается.

Заместитель губернатора Александр Дронов отметил, что в районе высок износ объектов водоснабжения и водоотведения — он составляет более 80%. По его словам, в 2017 году предусмотрены капитальный ремонт канализационной системы в деревне Новая Мельница, строительство водопровода в деревне Горки, проектирование и реконструкция водоочистных сооружений в Подберезье. В Минстрой подана заявка на участие в программе по строительству очистных сооружений в Новоселицах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседания правительства Новгородской области проводятся в выездном формате: они уже состоялись в Боровичах, Старой Руссе, администрации Великого Новгорода. Следующее выездное заседание правительства состоится в Чудовском районе.