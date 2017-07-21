Siemens придумал, как наказать Россию за турбины в Крыму

Берлин, , 17:25 — REGNUM Германский концерн Siemens принял решение временно приостановить все контракты на поставки энергетического оборудования с подконтрольными государству компаниями в Российской Федерации. Соответствующее заявление распространила сегодня, 21 июля, пресс-служба компании.

Siemens утверждает, что четыре газотурбинные установки её производства, которые предназначались для проекта в Тамани (Краснодарский край), якобы незаконно были перемещены в Крым.

В связи с этим, Siemens приняла решение временно приостановить поставки по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству.

«Siemens приостанавливает существующие поставки подконтрольным государству компаниям. Мы не можем давать комментарии об отдельных компаниях», — заявил представитель компании Филипп Энч.

При этом он подчеркнул, что речь не идет об уходе германского концерна с российского рынка.

«В заявлении это нигде не указано, поэтому это не является возможным следствием, которое можно извлечь из заявления. Мы нигде об этом не заявляли. Речь только о приостановке поставок подконтрольным государству компаниям», — сказал Энч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях.

СМИ указали, что это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это особо обговаривал при заключении контракта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, о которых идёт речь, произведены в России и российской компанией. Других комментариев российские власти не предоставили.