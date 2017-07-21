Глава Китайского парламента встретился с главой Палестины

Пекин, , 17:11 — REGNUM Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян встретился 20 июля в Пекине с главой Пакистана Махмудом Аббасом, с которым обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам высокопоставленного политика Поднебесной, Китай поддерживает стремление палестинского народа к легитимации своих прав, а также проявляет солидарность с позицией Палестины по её ключевыми интересам.

«Китай продолжит работать с Палестиной на претворение в жизнь соглашений, достигнутых между двумя странами и направленных на развитие двустороннего сотрудничества», — заявил Чжан.

Он также добавил, что Всекитайское собрание народных представителей будет наращивать количество обменов с Палестиной во имя достижения взаимного понимания и дружбы между народами.

Аббас, в свою очередь, поблагодарил Китай за его поддержку, утверждая, что Палестина также будет наращивать сотрудничество с Поднебесной.

Напомним, что ранее пресс-секретарь МИД КНР заявлял о том, что Китай поддерживает «правое дело» палестинцев в их битве «за законные права», а также говорил о поддержке мирного процесса в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

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