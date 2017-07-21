Эрдоган: Угрозы Германии не смогут напугать Турцию

Анкара, , 17:09 — REGNUM Угрозы, транслируемые Германией, не смогут напугать Турцию, заявил 21 июля турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Сообщение об этом опубликовало агентство AFP.

Напомним, кризис турецко-германских отношений обострился после ареста в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

Шесть активистов и руководитель Amnesty International в Турции до сих пор находятся под стражей в турецкой тюрьме.

Они обвиняются в оказании поддержки террористам. В числе арестованных имеются граждане Германии и Швеции.

В ответ на ряд резких заявлений руководства ФРГ турецкий МИД обвинил власти Германии во вмешательстве в судебную систему Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД ФРГ предостерёг граждан Германии от посещения Турции, а ряд СМИ опубликовал материалы о возможных планах Берлина ввести экономические ограничения в отношении Турции и намерениях заморозить поставки германских вооружений Анкаре.

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